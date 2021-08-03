Meteoroloji'den son dakika Karadeniz için sağanak, Akdeniz ve Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı - Hava durumu

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık