Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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