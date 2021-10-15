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Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı

İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde ve Muğla çevrelerinde yarın yerel olarak çok kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde ve Muğla çevrelerinde yerel bazda çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarını kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve doğu yönlerden, Marmara ve Karadeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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