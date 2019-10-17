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HaberlerGündemISLANACAĞIZ! Meteoroloji'den son dakika Türkiye'nin iç kesimleri için sağanak uyarısı - HAVA DURUMU

Meteoroloji'den Türkiye'nin iç kesimleri için sağanak uyarısı

HABERTURK.COM

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı sağanak yağışın etkisi altına giriyor

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Diyarbakır ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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