Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul hava durumu 5 günlük! İstanbul'da bu hafta havalar nasıl?

İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye genelinde uyarılar yaparken, İstanbul 5 günlük hava durumu için tahminleri değerlendirdi. İşte 26 Ağustos 2019 Meteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük...

Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Peki İstanbul'da bu hafta havalar nasıl olacak? İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük...

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerinde zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
26 Ağustos Pazartesi18322664219,63615,229,1
27 Ağustos Salı173127751410,636,21528,6
28 Ağustos Çarşamba17312470117,237,114,628,5
29 Ağustos Perşembe17312267138,436,814,728,5
30 Ağustos Cuma16312272118,738,214,528,7

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Azınlık cemaat vakıfları: Türkiye'de son 17 yılda hayal edemeyeceğimiz noktadayız
GÜNDEMAzınlık vakıfları: Türkiye ibadet özgürlüğü üzerinde ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da açıklamalar
GÜNDEM"Emine Bulut olayı vahşettir, alçaklıktır, adiliktir"
İmamoğlu’ndan ‘tatil’ yanıtı: “Ben hiç tatil Yapmadım, diyenler demek ki hiç çalışmamış”
GÜNDEM"Ben hiç tatil yapmadım, diyenler demek ki hiç ...
Son dakika... Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattında altyapı çalışması - HABERLER
GÜNDEMDikkat! O yol 30 gün kapalı kalacak
Sunucu unuttu, salondakiler İstiklal Marşı'nı okuyup, saygı duruşunda bulundu
GÜNDEMSunucu unuttu, salondakiler ayağa kalkıp hatırlattı
Tatildeki tercihleri okullarını güzelleştirmek oldu
GÜNDEMTatildeki tercihleri okullarını güzelleştirmek oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak
GÜNDEM"Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak"
Emine Bulut için yürüdüler
GÜNDEMEmine Bulut için yürüdüler
Hadi ipucu sorusu 25 Ağustos: 1974'de Kara deliklerin siyah renkte olmadığını keşfeden bilim insanı kimdir? Hadi klasik
GÜNDEM25 Ağustos Hadi ipucu sorusu ve cevabı
Kalın: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak
GÜNDEM"Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X