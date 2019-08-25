Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Peki İstanbul'da bu hafta havalar nasıl olacak? İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük...
İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerinde zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|26 Ağustos Pazartesi
|18
|32
|26
|64
|21
|9,6
|36
|15,2
|29,1
|27 Ağustos Salı
|17
|31
|27
|75
|14
|10,6
|36,2
|15
|28,6
|28 Ağustos Çarşamba
|17
|31
|24
|70
|11
|7,2
|37,1
|14,6
|28,5
|29 Ağustos Perşembe
|17
|31
|22
|67
|13
|8,4
|36,8
|14,7
|28,5
|30 Ağustos Cuma
|16
|31
|22
|72
|11
|8,7
|38,2
|14,5
|28,7
YORUMLAR