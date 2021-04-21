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Meteoroloji'den uyarı! Sağanak ve lodos etkili olacak

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu gün içerisinde sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık olması tahmin ediliyor. Erzincan’ın doğusu, Erzurum, Bingöl, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinde zaman zaman kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor

BAHAR YAĞMURU! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sağanak ve lodos etkili olacak
Bu iller için sağanak ve fırtına uyarısı
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatılı, zamanla iç ve batı kesimlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatılı yönlerden fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden, Erzincan’ın doğusu, Erzurum, Bingöl, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevreleri ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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