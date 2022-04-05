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Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu kesimlerinde iki gün boyunca Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiğini bildirdi

Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın ve perşembe günü yurdun doğu kesimlerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi öngörülüyor.

Güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte yarın akşam saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen toz taşınımının Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ AZALACAK

Diyarbakır, Şanlıurfa'nın güneyi ve doğusu, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır ve Kars'ın güneyi ve Erzurum'un güneyinde toz taşınımının iki gün boyunca aralıklarla etkili, zaman zaman orta kuvvette olması bekleniyor.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde, yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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