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Meteoroloji'den ürküten rapor! Üç bölgede olağanüstü tespit

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün nisan ayı kuraklık ve sıcaklık raporlarında korkutan tespitler yer aldı. Raporlarda yer verilen haritaya göre Türkiye'de Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Ege'nin güney kesimlerinde 'şiddetli', 'çok şiddetli' ve 'olağanüstü' kuraklık görüldü. Türkiye'nin nisan ayı ortalama sıcaklığı geçen yıllara göre 1.3 derece artarak 13.4'e çıkarken, en yüksek sıcaklık 36.9 dereceyle Ceylanpınar'da kaydedildi

Türkiye'de 3 bölge kuraklaştı! Meteoroloji'den ürküten
Meteoroloji'den ürküten rapor!
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DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Standart Yağış İndeksi (SPI) ve Normalin Yüzdesi Metodu'na (PNI) göre hazırladığı kuraklık raporunda, nisan ayında özellikle Doğu Anadolu'nun iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ve güney batı Ege'nin büyük bölümü ile Çorum ve Amasya'nın bazı kısımlarında şiddetli, çok şiddetli ve olağanüstü kuraklık gözlendi.

DHA'nın haberine göre, Kuzey Ege ve Marmara'da ise çok, orta, hafif ve normal nem düzeyleri ölçülürken, Zonguldak ve Bartın kıyılarında aşırı nem gerçekleşti.

Meteoroloji'nin 2021 Yılı Nisan Ayı Ortalama Sıcaklıklarının 1981-2010 Normallerine Göre Mukayesesi raporunda ise ortalama sıcaklıkların İpsala ve Samandağ çevrelerinde mevsim normallerinin altında yaşandığı belirtildi. Sıcaklıkların Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, Kuşadası, Bodrum, Milas, Isparelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiği kaydedildi.

CEYLANPINAR'DA REKOR SICAKLIK

Yurdun diğer bölgelerinde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Hem uzun yıllar hem de geçen yıl nisan ayı ortalama sıcaklığı 12.1 derece iken, 2021 Nisan ayında ortalamanın 13.4 derece olduğu vurgulanan rapora göre, bu yıl 1.3 derecelik artış gözlendi. Nisan ayında en düşük sıcaklık eksi 6.4 derece Özalp (Van),en yüksek sıcaklık ise 36.9 derece ile Ceylanpınar'da (Şanlıurfa) tespit edildi.

TEK NORMAL MARMARA

Marmara'da ortalama sıcaklık İpsala çevresinde mevsim normallerinin altında, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Nisan ayı uzun yıllar ortalaması 12.2 derece iken, bu yıl 11.8 dereceye düştü. En düşük sıcaklık eksi 2.1 derece ile Çorlu ve Balıkesir'de, en yüksek 30.8 derece ile Balıkesir'de yaşandı.

EGE'DE 0.8 DERECELİK ARTIŞ

Ege'de ortalama sıcaklık Kuşadası, Bodrum, Milas çevrelerinde mevsim normallerinin üstünde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında oldu. Nisan ayı uzun yıllar ortalaması 13.8 derece iken, bu yıl 14.6 dereceye çıktı. En düşük sıcaklık eksi 3.7 derece Tavşanlı'da, en yüksek 35 derece olarak Aydın'da tespit edildi.

AKDENİZ'DE 35 DERECELER GÖRÜLDÜ

Akdeniz'de ortalama sıcaklık Samandağ çevresinde mevsim normallerinin altında, Isparta, Alanya, Anamur, Senirkent, Göksun, Eğirdir, Köyceğiz, Gazipaşa, çevrelerinde mevsim normallerinin üstünde oldu. Diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin Nisan ayı uzun yıllar ortalaması 15 derece iken, bu yıl 15.9 dereceye çıktı. En düşük sıcaklık eksi 5.5 derece Tefenni, en yüksek 35.2 derece Mut'ta yaşandı.

İÇ ANADOLU DA ISINIYOR

İç Anadolu'da ortalama sıcaklık Sivas, Kırıkkale, Kangal, Pınarbaşı çevrelerinde mevsim normallerinin üstünde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında görüldü. Nisan ayı uzun yıllar ortalaması 10.2 derece iken, bu yıl 11.5 dereceye yükseldi. En düşük eksi 5 derece Yunak ve Pınarbaşı, en yüksek 31 derece Kırıkkale'de ölçüldü.

KARADENİZ'DE EN SICAK AMASYA

Karadeniz'de ortalama sıcaklık Akçakoca, İnebolu Gümüşhane, Bayburt, Osmancık, İspir, Oltu çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında oldu. Nisan ayı uzun yıllar ortalaması 11 derece iken, bu yıl 11.8 dereceye çıktı. En düşük eksi 3.4 derece Bolu, en yüksek 33.4 derece Amasya'da görüldü.

DOĞU ANADOLU 3.3 DERECE YÜKSELDİ

Doğu Anadolu'da ortalama sıcaklık bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Nisan ayı uzun yıllar ortalaması 8.7 derece iken, bu yıl 3.3 derecelik artışla 12 dereceye kadar yükseldi. En düşük sıcaklık eksi 6.4 derece Özalp, en yüksek 32.9 derece Iğdır'da yaşandı.

NİSANDA 37 DERECEYE YAKLAŞTI

Güneydoğu'da ortalama sıcaklık Kahta çevresinde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normalleri üzerinde gerçekleşti. Nisan ayı uzun yıllar ortalaması 15 derece iken, bu yıl 2.6 derecelik farkla 17.6 derece oldu. En düşük sıcaklık 0.9 derece Diyarbakır ve Batman, en yüksek 36.9 derece Ceylanpınar'da ölçüldü.

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