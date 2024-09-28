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        Haberler Bilgi Gündem Meteoroloji'den uyarı! 28 Eylül 2024 hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu

        Meteoroloji'den uyarı! 28 Eylül 2024 hafta sonu hava nasıl olacak?

        Eylül ayının son günlerine girilirken ülke genelinde hava sıcaklığı artıyor. Sıcaklıkları Akdeniz'de 35°C'lere çıkarken Ege ve Marmara 28-30°C'lerde seyrediyor. Pazar gününden itibaren ise sonbahar etkisini göstermeye başlayacak. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 01:13 Güncelleme: 28.09.2024 - 01:13
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        ‘Hafta sonu hava nasıl olacak?' sorusunun cevabı, Meteoroloji tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. Eylül ayının son haftasında sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Yeni haftadan itibaren sıcaklıklar yerini serin havalara bırakması bekleniyor. İşte MGM ile 28 Eylül 2024 İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu...

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        HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

        3

        İSTANBUL 20°C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

        4

        İZMİR 18°C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        5

        ANKARA 14°C, 30°C

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

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