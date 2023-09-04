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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den uyarı! Bu bölgelerde kuvvetli yağmur bekleniyor! 4 Eylül MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den uyarı! Bu bölgelerde kuvvetli yağmur bekleniyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 07:26 Güncelleme: 04.09.2023 - 07:47
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        Sonbahar geldi! Bu bölgelerde yağmur var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana ve Mersin çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 30°

        Ankara

        Yağmurlu 25°

        İzmir

        Güneşli 32°

        Antalya

        Sağanak Yağış 28°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 27°

        Bursa

        Sağanak Yağış 27°

        Adana

        Güneşli 32°

        Diyarbakır

        Güneşli 36°

        Gaziantep

        Güneşli 32°

        Ağrı

        Güneşli 31°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle kuzey, güney kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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