Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu
Yapılan son değerlendirmeler ile hava sıcaklıklarının ne yönde seyredeceği merak konusu oldu. Üst üste gelen uyarılar sonrasında yurdun bazı bölgelerinde sıcak hava yerini kuvvetli yağışa ve serinliğe bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son yaptığı duyuruları sizler için haberimizde derledik. Peki, 1 Ekim hava nasıl olacak, yağış bekleniyor mu? İşte 1 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'nin diğer bölgeleri için hava durumu raporu...
Yurt genelinde güncel hava durumu sorgulanıyor. Ekim ayına girilmesiyle ülke genelinde sıcak havalar etkisini hissettirmeyi sürdürse de yer yer yağışlı ve soğuk havalar görülüyor. 1 Ekim Salı için Meteoroloji açıklaması geldi. İşte 1 Ekim Salı bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve İstanbul'un doğu çevreleri), Doğu Akdeniz, Eskişehir dışında İç Anadolu bölge geneli, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa'nın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu dışında) ve Doğu Karadeniz (Giresun dışında) bölge geneli, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Osmaniye çevreleri, Sakarya, Kocaeli ve Adana'nın kuzeyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce, Karabük ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Marmara’nın kuzeydoğusu, Güney Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.