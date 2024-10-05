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        Haberler Bilgi Gündem Meteoroloji'den uyarı geldi! 5 Ekim bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, İzmir, Ankara son hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 5 Ekim İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Yapılan son değerlendirmeler ile hava sıcaklıklarının ne yönde seyredeceği merak konusu oldu. Üst üste gelen uyarılar sonrasında yurdun bazı bölgelerinde sıcak hava yerini kuvvetli yağışa ve serinliğe bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son yaptığı duyuruları sizler için haberimizde derledik. Peki, 5 Ekim hava nasıl olacak, yağış bekleniyor mu? İşte 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'nin diğer bölgeleri için hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 01:18 Güncelleme: 05.10.2024 - 01:19
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        Yurt genelinde güncel hava durumu sorgulanıyor. Ekim ayına girilmesiyle ülke genelinde sıcak havalar etkisini hissettirmeyi sürdürse de yer yer yağışlı ve soğuk havalar görülüyor. 5 Ekim Cumartesi için Meteoroloji açıklaması geldi. İşte 5 Ekim Cumartesi bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...

        2

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        3

        İSTANBUL 18°C, 28°C

        Az bulutlu.

        4

        İZMİR 18°C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu.

        5

        ANKARA 13°C, 28°C

        Az bulutlu ve açık.

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