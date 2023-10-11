Haberler Gündem Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! 12-13 Ekim'de 2023 okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil?

Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! 12 - 13 Ekim'de okullar tatil mi edilecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe kritik uyarılar geldi. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre 2 bölgede sağanak ve fırtına bekleniyor. Yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunuldu. Açıklama sonrasında okulların durumu merak konusu oldu. İşte "12 - 13 Ekim'de okullar tatil olacak mı?" sorusunun yanıtı... Habertürk Giriş: 11.10.2023 - 10:30 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:30 facebook

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Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe uyarılardan sonra öğrenci ve velilerin gündeminde okulların tatil edilip edilmeyeceği yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Samsun'da yaşanan sel felaketinde okullar tatil edilmişti. Uyarıların ardından okulların tatil olup olmayacağına ilişkin valilik açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte "12 - 13 Ekim hangi ilde okullar tatil?" sorusunun yanıtı ile güncel hava durumu...

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.