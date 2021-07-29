Yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Batı Akdeniz'de ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın, Batı Akdeniz'de ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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