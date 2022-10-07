HAFTASONU YAĞIŞLAR AZALIYOR

Hafta içi boyunca devam eden rüzgar ve yağışlar hafta sonu yurt genelinde azalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı 8 Ekim Cumartesi günü, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25 derece

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28 derece

İzmir: Az bulutlu ve açık 33 derece

Adana: Az bulutlu ve açık 36 derece

Antalya: Az bulutlu ve açık 34 derece

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 24 derece

Erzurum: Parçalı bulutlu 24 derece

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35 derece

PAZAR GÜNÜ HAVANIN YURT GENELİNDE AÇIK OLACAĞI TAHMİN EDİLYOR

9 Ekim 2022 Pazar günü ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 28 derece

İstanbul: Az bulutlu 29 derece

İzmir: Az bulutlu ve açık 33 derece

Adana: Az bulutlu ve açık 36 derece

Antalya: Az bulutlu ve açık 34 derece

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26 derece

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26 derece

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36 derece