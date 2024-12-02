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        Meteoroloji hava durumu raporu: 3 Aralık hava durumu nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu duyurdu. MGM son hava durumu raporuna göre; yağışların, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Peki yarın hava durumu nasıl olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 14:54 Güncelleme: 02.12.2024 - 15:43
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        Meteoroloji hava durumu raporu duyuruldu. Bazı illerimiz için kar, sağanak ve dondurucu soğuklar için vatandaşlar uyarıldı. İşte güncel hava durumu raporu

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        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın batısında Kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40 - 60 km / saat) eseceği tahmin ediliyor.

        HAVA SICAKLIĞI

        Önemli bir değişiklik olmayacağı, İç Anadolu'nun güneyinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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        RÜZGAR

        Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara'da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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