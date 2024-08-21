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        Haberler Bilgi Yaşam Meteoroloji hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? 21-22 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu

        Meteoroloji hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? 21-22 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu

        Meteoroloji hava durumu uyarılarını duyurdu. Marmara Bölgesi için sağanak yağış beklentisi olduğu açıklandı. Gün içinde dışarda işleri olan vatandaşlar bugün hava nasıl olacak merak ediyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde bu akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olabilir. İşte 21-22 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için hava durumu raporu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 09:47 Güncelleme: 21.08.2024 - 09:47
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Peki Bugün hava nasıl olacak? İşte, 21-22 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

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        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Tekirdağ ve İstanbul ile öğle saatlerinden sonra batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 37°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saalerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 34°C

        Parçalı bulutlu

        KOCAELİ °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AFYONKARAHİSAR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 37°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 38°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 35°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        KONYA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        BOLU °C, 33°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 34°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        ARTVİN °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        SAMSUN °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        KARS °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        MALATYA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

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