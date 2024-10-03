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        Haberler Bilgi Yaşam Meteoroloji hava durumu uyarısı: Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklık artıyor

        Meteoroloji hava durumu uyarısı: Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklık artıyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve sıcaklık uyarısı geldi. Rapora göre yurt genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı tahmin ediliyor. Peki yarın hava nasıl olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 14:52 Güncelleme: 03.10.2024 - 14:52
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        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı tahmin ediliyor. Peki Yarın hava nasıl olacak, kaç derece?

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        HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı tahmin ediliyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        YARIN HAVA NASIL OLACAK?

        4 Ekim hava durumu raporuna göre İstanbul’da 26 derece, Ankara’da 26, İzmir 31 dereceyi görebilir.

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        İLLERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU

        İSTANBUL °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

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        ANKARA °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        TRABZON °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

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