Meteoroloji hava durumu uyarısı: Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklık artıyor

HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

4 Ekim hava durumu raporuna göre İstanbul’da 26 derece, Ankara’da 26, İzmir 31 dereceyi görebilir.