Meteoroloji hava durumu uyarısı: Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklık artıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve sıcaklık uyarısı geldi. Rapora göre yurt genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı tahmin ediliyor. Peki yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı tahmin ediliyor. Peki Yarın hava nasıl olacak, kaç derece?
HAVA DURUMU
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
4 Ekim hava durumu raporuna göre İstanbul’da 26 derece, Ankara’da 26, İzmir 31 dereceyi görebilir.
İLLERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık