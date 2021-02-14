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Meteoroloji kar uyarısı! İzmir ve Ankara'ya kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji kar uyarısı başta İstanbul olmak üzere kar yağışının başladığı illerde yakından takip ediliyor. Ancak kısa süre sonra İzmir ev Ankara'ya da kar yağacak? Peki, İzmir ve Ankara'ya ne zaman kar yağacak? Merak edenler için Meteoroloji kar uyarısı ve Ankara İzmir hava durumu raporunu haberimizde derledik.

Meteoroloji kar uyarısı! İzmir ve Ankara'ya kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji'den Ankara ve İzmir için kar uyarısı... İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi dün gece yarısından itibaren kar yağışının etkisi altına girdi. Kar yağışı bugün ve yarın da etkili olacak. Öte yandan İzmir ve Ankara için de kar uyarısı yapıldı. Peki, Ankara ve İzmir'de ne zaman kar yağacak? İşte merak dilen sorunun cevabı ve Ankara İzmir hava durumu raporu...

ANKARA'YA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Ankara'ya kar yağışının yarın gece yarısı gelmesi ve çarşamba günü etkili olması bekleniyor.

İl genelinde sıcaklıkların gündüz 10 derece dolaylarında seyretmesi beklenirken havanın parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

İZMİR'E KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Ege Bölgesi'nin kuzey ve iç kesimleri için kar uyarısı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Pazartesi ev Salı İzmir'e de kar yağması bekleniyordu. Ancak son güncellemelerin ardından bu tahmin yağmur olarak revize edildi.

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bu

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