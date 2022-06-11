Meteoroloji saat vererek uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu Bölgeleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yapılan son tahminlere göre, Marmara'nın güneyinde ve doğusunda sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz bölgesinde ise bu akşam saat 16.00 itibariyle başlayacak ve yarın da sürmesi beklenen yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara'da ise yarın da gök gürültülü sağanak yağışın sürmesi bekleniyor.

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel de "Öğleden sonra, Ankara dolaylarında yağışlar kuvvetlenebilir. İç Anadolu bölgesinde ise dolu yağışları görülebilir" bilgisini paylaştı.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Yağışların pazartesi gününden itibaren Marmara Bölgesini etmesi beklenirken, salı gününden sonra hava sıcaklığının 30 dereceye kadar yaklaşması tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise gök gürültülü sağanak yağışlar çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmeye devam edecek.