İstanbul'da dün yağan sağanak yağış nedeniyle hayat felç oldu. Trafik durma noktasına gelirken metro seferlerinde de su baskınları nedeniyle aksamalar yaşandı. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, İstanbul'da önümüzdeki 5 gün yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Bugün ise özellikle öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklığının ise akşamüstü 31 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

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