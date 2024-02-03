Meteoroloji duyurdu: 3 Şubat bugün hava nasıl olacak?
Ülke genelinde hava durumu milyonların gündeminde yer alıyor. Son günlerde yurt genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte güncel hava durumu ile "İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yurt genelinde hava nasıl?" sorularının yanıtları...
Meteoroloji uyarıları sonrasında Marmara Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ve yurt genelinde bugün havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 3 şubat Cumartesi günü İstanbul'da yağışlar devam edecek mi, hava nasıl olacak? İşte ülke genelinde hava durumu hakkında merak edilenler...
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yarın Malatya, Erzincan, Tunceli ve Elazığ hariç Doğu Anadolu Bölgesi illerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Öte yandan Artvin, Kastamonu Düzce ve Bilecik'te de kar yağışının etkili olması bekleniyor.