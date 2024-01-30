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        Haberler Gündem Meteoroloji uyardı: 30 Ocak 2024 bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu

        Meteoroloji duyurdu: 30 Ocak bugün hava nasıl olacak?

        Yurt genelinde hava durumu milyonların gündeminde yer alıyor. Son günlerde yurt genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte "İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yurt genelinde hava nasıl?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 01:19 Güncelleme: 30.01.2024 - 01:19
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        Meteoroloji uyarıları sonrasında Marmara Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ve yurt genelinde bugün havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 30 Ocak Salı günü İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi, hava nasıl olacak? İşte ülke genelinde hava durumu hakkında merak edilenler...

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        30 OCAK SALI İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar 5 derece civarında seyredecek.

        Ankara ise yağışsız bir gün geçirecek ancak eksi 2'ye kadar düşen sıcaklıklar Başkent'in dondurucu soğuklara teslim olmasına neden olacak.

        İzmir yarın yağışsız bir gün geçirecek. Şehir, diğerlerine göre göreceli daha sıcak bir gün yaşayacak; termometreler 11 dereceye kadar çıkacak.

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        30 OCAK SALI TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Bugün Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere yarın Kocaeli, Bartın, Zonguldak, Konya, Siirt ve Hakkari gibi şehirlerde kar yağışı hakim olacak.

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        İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz'de yer yer güneş hakim olurken; kalan şehirler soğuk ama yağışsız bir hava geçirecek.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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