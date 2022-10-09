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Haberler Gündem Güzergah Meteoroloji uyardı! 4 bölgede şiddetli sağanak bekleniyor
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Son dakika haberler... Meteoroloji uyardı! 4 bölgede şiddetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Buna göre bu bölgelerde sel, yıldırım, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi

Meteoroloji uyardı! 4 bölgede şiddetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyardı! 4 bölgede şiddetli sağanak bekleniyor
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Adana’nın kıyı kesimlerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Rize, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞUDA SICAKLIK AZALIYOR

Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Rize, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da isteniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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