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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Avrupa Yakası, Ordu, Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün sabah saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde, öğle saatlerinden sonra ise İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 Km/saat),Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bugün sabah saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde, öğle saatlerinden sonra ise İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 Km/saat),Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL 7°C, 13°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde doğusu yer yer puslu
ANKARA 1°C, 9°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
IZMIR 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Çeşme Yarımadası ve zamanla il genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.
ANTALYA 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 7°C, 15°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
TRABZON 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
ERZURUM -16°C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
DIYARBAKIR 0°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer pus ve sisli
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