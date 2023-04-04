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Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu haberi | Meteoroloji uyardı: Sağanak ve lodos etkili olacak! Bu iller dikkat - 4 Nisan Salı MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?
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Meteoroloji uyardı! Sağanak ve lodos etkili olacak! Bu iller dikkat

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 44 il için sarı, 16 il için de turuncu kodlu uyarı yapıldı. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Toroslar, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarla birlikte kuvvetli lodos da etkili olacak. Yağışların kuvvetli olacağı Marmara ve kıyı Ege için sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

Son dakika hava durumu haberi | Meteoroloji uyardı: Sağanak ve lodos etkili olacak! Bu iller dikkat - 4 Nisan Salı MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bugün (Salı) Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı, batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Göller yöresinde, bugün (Salı) Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ege ve Batı Akdeniz'in batısında zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 80 zaman zaman 90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ani sel, yerel su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI

Rüzgarın güneyli yönlerden bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Göller yöresinde, bugün (Salı) Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ege ve Batı Akdeniz'in batısında zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 80 zaman zaman 90 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DEPREM BÖLGESİNDE BEKLENEN TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Deprem Bölgesinde bugün (Salı) Şanlıurfa’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır çevrelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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