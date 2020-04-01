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HaberlerGündemGERİ GELDİ! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Türkiye'nin tamamı sağanak yağışlı
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Meteoroloji uyardı! Türkiye'nin tamamı sağanak yağışlı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların kuzey ve doğu illerinde 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. Yağışların; Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, tüm yurdun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari illerimizde kuvvetli olacağı (25-50 kg/m2 ) tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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