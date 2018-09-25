Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına beklendiği açıklanmıştı. Beklenen fırtına, İstanbul'da gece saatleriyle birlikte etkisini gösterdi.

Vatan Caddesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle gece saat 02.00 sıralarında bir ağaç yola devrildi. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. DHA'nın haberine göre; devrilen ağaç iş makinesiyle kaldırıldı.

Polis ekipleri, ağacın kaldırılma çalışmaları sırasında trafiği bir süre Aksaray yönüne kapattı. Ağacın kaldırılma işlemi tamamladıktan sonra trafik normale döndü.

ULAŞIMDA AKSAMALARA KARŞI UYARI

Marmara Bölgesi'nde de yarın kuzeydoğudan kuvvetli esmesi beklenen rüzgar, çarşamba günü ilk saatlerden itibaren aynı yönden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Kuzey ve Orta Ege'de ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren şiddetini artırarak 7 ila 9 kuvvetinde (75-95 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Marmara, Kuzey ve Orta Ege'deki kuvvetli rüzgar ve fırtınanın cuma öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu.

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