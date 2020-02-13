AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen kar yağışının cuma günü sabah saatlerine kadar Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yoğun, Diyarbakır, Batman, Urfa ve Mardin çevrelerinde ise kuvvetli olacağı belirtildi.

AA'nın haberine göre; Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen kar yağışının, bazı illerde yoğun ve kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu.

Söz konusu illerde vatandaşların ve yetkililerin buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.