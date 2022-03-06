Kuvvetli yağış, rüzgar ve çığ uyarısı! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in doğusu ile Ankara, Eskişehir ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Edirne Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ: Yağışların; Kıyı Ege ile Edirne ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50kg/ m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR: Genellikle güney ve batı Marmara, Ege ve Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek rüzgarın, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ( 40- 60 km / saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40 - 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

EGE: Çok bulutlu, bölge genelinin(Afyonkarahisar hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyıları ile Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, Karaman, Niğde, Eskişehir, Ankara çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Düzce çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur Doğu Karadeniz'in doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, Güney kesimleri ile Ardahan, Kars çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege'de fırtına; Batı Karadeniz, Marmara ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısında 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE: Parçalı çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 6 ila 8; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyinde 2,5 ila 3,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu, zamanla batı ve güneybatıdan 3 ila 5, açıkları kuzeydoğudan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı 5 ila 7 kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısının açıkları ve Orta Akdeniz'de 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ: Çok bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,50 ila 0,75 m; Görüş: İyi.