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Metin Akpınar ile Muhabbet: 30 yıl sonra bir ilk

Usta sanatçı Metin Akpınar, 30 yıl sonra seyircisiyle buluşuyor. 'Metin Akpınar ile Muhabbet' 2 Kasım'da Maximum Uniq Hall'de!

Metin Akpınar ile Muhabbet: 30 yıl sonra bir ilk

“Keşke bir kere sohbet edebilseydim”.
Metin Akpınar denince en çok kurulan cümlelerden biri… Artık mümkün!
Metin Akpınar yeniden seyircisiyle buluşuyor.
Konuşacak çok konu var.
O anlatacak, biz dinleyeceğiz. Biz soracağız, o cevaplayacak. Belki geçmişin tatlı anıları arasında dolaşacak, belki gelecekten konuşacağız.
Sonra da “Dün akşam neredeydin?” diye soranlara gururla söyleyeceğiz:
“Metin Akpınar ile sohbet muhabbette!”

2 Kasım’da Maximum Uniq Hall’de!



Yönetmen: Selçuk Metin
Moderatör: Zeynep Miraç
Müzik: Murat Evgin
Dekor Tasarım: Barış Dinçel
Işık Tasarım: Kemal Yiğitcan
Afiş Fotoğrafı: Fethi Karaduman
Afiş Tasarım: Daire Creative
Süre: 120 Dk. / 2 Perde

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