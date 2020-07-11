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Metin Arolat'ın acı günü

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat'ın annesi hayatını kaybetti

Metin Arolat

Metin Arolat, annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Annesi için dua isteyen şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

Annecim. Bu gün bizi bırakıp sonsuzluğa, babamın ve abimin yanına uçtu. Acım çok çok büyük, öyle böyle değil. Ama onun, benim güçlü durduğumu görmek isteyeceğini , feryat figanımın onu oralarda çok üzeceğini biliyorum. İçim yangın yeri. Annesizliği öğrenebilmem , içimdeki yangını söndürebilmem sanırım bir hayli vakit alacak. Bu gece bir duanızı da, annem, aşkım, kuzum, canım için gönderin.

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