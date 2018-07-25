Metin Hara'dan sevgilisi Adriana Lima'ya duygusal mesaj

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Sosyal medya hesabında sevgilisi Lima'nın kapı önünde çekilen bir fotoğrafını paylaşan Hara "Yağmur yağdığında kendi parıltınızla gökkuşağını yaratın" mesajıyla paylaştı. Hara'nın bu paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.