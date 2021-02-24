AA

İstanbul 16. Asliye ceza Mahkemesindeki 4. duruşmaya katılmayan sanık Metin Hara'yı avukatı Serdar Öktem temsil etti. Müdahil Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü avukatı Esin Eser de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, daha önce alınan ara karar gereği tanık olarak dinlenilmesine karar verilen 3 kişinin bilgisine başvuruldu.

Tanıklardan E.M., halen sanığın kurduğu şirkette çalıştığını ve şirket yöneticiliği yaptığını belirterek, "Şirketimiz sanık üzerinden ilerler. Sanık konuşmacıdır, şirketimizde konuşmalar yapar. Bizim şirketimizin tamamlayıcılıkla bir alakası yoktur. Bize gelen insanlar hasta değildir, tedavi olma durumları yoktur. Metin Bey motivasyonlarını arttırmak için sahnede konuşma yapmaktadır." dedi.

Diğer tanık N.K., bu şirkette hiç çalışmadığını ve sanığın sempozyumlarına katıldığını anlatarak, "Metin Bey'den eğitimler aldım. İşçi-işveren ilişkimiz olmadı. Komşumuz ve dostumuzdur. Sempozyumların içeriği olumlu düşünceyle alakalıydı. Hasta tedavisine ilişkin bir durum kesinlikle olmamıştır. Tedavi yöntemi, iyileştirme veya ilaçla ilgili bir konu konuşulmadı. İnsanların kendilerini iyi hissetmeleri için yapılan konuşmalardı. İnsanların hayatlarının daha iyi olması için konuşma yapıyordu." diye konuştu.

Metin Hara'nın doktor ve eczacılara verilen sempozyumların içeriğinde olumlu düşünme, kişisel gelişimle ilgili konuşmaları olduğunu da aktaran tanık N.K, "Tedavi maksatlı 'Onu yapın iyi olacaksınız.' şeklinde bir telkini olmadı." ifadesini kullandı.

- "Tıbbi bir öneri söz konusu değildir"

Tanık A.Ç., Metin Hara'yı 2014 yılında "Yol" isimli kitabından tanıdığını ve 2016 yılından beri de danışanı olduğunu kaydederek, "Birçok kez sempozyumlarına ve konuşmalarına dahil oldum. Metin Hara bir yazar ve bir motivasyon konuşmacısıdır. İnsanların düşünce alışkanlıklarına ilişkin önerilerde bulunur. Konuşmalarına katılan kişiler herhangi bir hastalığın tedavisi için veya iyileştirme talepli olarak gitmezler. Tıbbi bir öneri söz konusu değildir." dedi.

Söz alan müdahil avukatı Esin Eser, tanık beyanlarındaki aleyhe hususları kabul etmediklerini belirterek, yazılı beyanda bulunacaklarını söyledi.

Sanık avukatı Serdar Öktem, "Müvekkilimin kendini tıp uzmanı olarak tanıtmadığı aşikardır. Sağlık müdürlüklerine yazılar yazılmış, 'alternatif tıp ile ilgili bir bilgiye belgeye rastlanmadığı' bildirilmiştir. Müvekkilin suç ve suç unsuru oluşmamıştır. Beraatine karar verilsin." ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müdahil avukatına tanık beyanlarına karşı beyanda bulunması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 13 Temmuz 2017'de Hara hakkında BİMER'e şikayette bulunularak, tıp eğitimi almamasına rağmen kurduğu sistemle danışmanlık adı altında yüksek paralar karşılığı umut tacirliği yaptığının bildirildiği anlatılıyor.

İddianamede, ihbar üzerine Hara'nın sahibi olduğu "İnsanagüven" isimli danışmanlık şirketini inceleyen Beşiktaş Kaymakamlığının, şirketin faaliyet izninin bulunmadığını, Hara'nın hekim diploması olmadığını, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında bulunan uygulamaları yapabileceğine dair herhangi bir sertifikası olmadığı halde "Tamamlayıcı Tıp Uzmanı" unvanını kullandığını tespit ettiği aktarılıyor.

İş yerini mühürleyen kaymakamlığın Metin Hara hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ifade edilen iddianamede, İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksekokulu mezunu olan Hara'nın, "Tamamlayıcı Tıp Uzmanı" unvanını kullanabileceği bir belgesi ve diplomasının bulunmadığı kaydediliyor.

İddianamede, Metin Hara'nın, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 25. maddesindeki "diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.