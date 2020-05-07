Metin İyidil'in dosyası Yargıtayda

AA

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden yargılandığı davada aldığı "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası kaldırılan ve beraatine karar verilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı korgeneral Metin İyidil hakkındaki davayla ilgili temyiz incelemesini 3 Haziran'da duruşmalı görecek.

Eski korgeneral Metin İyidil'in darbe girişimi davasında aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldıran, beraatine ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi kararının temyiz incelemesi Yargıtayda yapılacak.

İyidil ile yargılanan diğer sanıklar eski EDOK Kurmay Başkanı tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu, eski EDOK Okullar Komutanı korgeneral Abdullah Barutcu, eski Muharebe Geliştirme Başkanı tuğgeneral Mehmet Topçu ve gözlem subayı Ersal Duman da Yargıtayda yargılanacak.

Sanıkların duruşmalı temyiz talebinde bulunmaları nedeniyle dosyaya ilişkin duruşma günü verildi. Buna göre, Yargıtay 16. Ceza Dairesindeki inceleme, 3 Haziran'da duruşmalı yapılacak.

- İyidil, tartışmalı beraat kararı sonrası tekrar tutuklanmıştı

Eski korgeneral Metin İyidil, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bölge Adliye Mahkemesi ise yaptığı incelemenin ardından hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırarak İyidil'in beraatine ve tahliyesine karar vermişti ancak İyidil, itiraz üzerine aynı gün tekrar tutuklandı. Hakimler ve Savcılar Kurulunca da Metin İyidil'in darbe girişimi davasında aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldıran, beraatine ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi heyetinin görev yerleri değiştirildi.

- Başsavcılık beraat kararının bozulmasını istedi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesince verilen beraat kararının, usul ve esastan bozulması talebiyle temyiz başvurusunda bulunuldu ve dosya Yargıtaya geldi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan tebliğnamede, Metin İyidil hakkındaki beraat kararının bozulması ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309. maddesinden cezalandırılması talep edildi.