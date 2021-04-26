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Metin Öztürk: Bizim 200 milyon liralık kaynağımız hazır

Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı için adaylığını koyan Metin Öztürk, "Görünen o ki, bizim 29 Mayıs'a kadar daha çok çalışıp burayı ekonomik olarak ayağa kaldırmamız gerek. İnşallah şampiyon oluruz, eğer olamazsak Şampiyonlar Ligi geliri de gidecek. O halde oradan doğan 300 milyon liralık boşluğu da kapatmak gerekecek. İlk 3 ayda asgari 200 milyon liraya, yakın planda ise 500 milyon liraya ihtiyaç var. Biz buna hazırız" dedi

Metin Öztürk: Bizim 200 milyon liralık kaynağımız hazır
DHA

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılacak olan başkanlık seçimlerinde aday olan Metin Öztürk, açıklamalarda bulundu. Seçim öncesi listeyi oluşturduklarını söyleyen Öztürk, "Seçim, 29 Mayıs'ta. 7 Mayıs'a kadar listelerin verilmesi gerekiyor. Biz 44 kişilik listemizi hazırladık. Gönlümüz, takımımız şampiyon olsun, keyifle kolları sıvayalım, Kemerburgaz'dan başlayarak bütün projelerimizi hayata geçirelim. Galatasaray'da ana renk kırmızıdır her zaman. Seçim kurasında Kırmızı'yı çekmek isterim. Sağlıklı koşullar altında bir seçim gerçekleştirmek önemli olan. Daha sonrasında kollarımızı sıvayalım, işe başlayalım" diye konuştu.

"ARA SEÇİMLERİN HEP BİR OLUMSUZLUK YAŞATTIĞINI DAHA ÖNCE DENEYİMLEDİK"

Pandemi döneminde başkanlık için daha iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyleyen Metin Öztürk, "Ara seçimlerin hep bir olumsuzluk yaşattığını daha önce deneyimledik. 2021 Mayıs demiştik. 2 yıl önce yola çıkmamış olmamızın sebebi, sorunları iyi analiz etmekti. Galatasaray'ın ve Türk futbolunun ekonomik sorunları var. 2018'deki sorunların üzerine şu anda bir de salgın hastalık var. Bu dünya futbolunu olumsuz yönde etkiledi. Bu süreçte onları da inceleme ve nasıl yeni gelirler yaratabiliriz, başarılarımızı nasıl kalıcı hale getirebiliriz diye düşünme fırsatımız da oldu. Bu bizim için iyi bir hazırlık süreci oldu" ifadelerini kullandı.

"İKİ ADAYLI SEÇİMLERE KARŞIYIM"

Başkanlık seçimlerinde aday sayısının fazla olmasının zenginlik olduğunu söyleyen Öztürk, "Ben iki adaylı seçimlere karşıyım. Alternatifsizlik, sizi bir taraf olmaya itiyor. Biz duygularla değil bu ortamda akılla hareket etmek zorundayız. Bundan evvel sayın Mustafa Cengiz seçildiğinde, Dursun Özbek'e tepki duyanlar, 'o olmasın da kim olursa olsun' diyerek oy kullandılar. Zaten yaptıkları seçimin ne kadar yanlış olduğu 4 aylık süreçte gözüktü. Sayın Mustafa Cengiz, ocak ayındaki ekibinin yarısını mayıs ayında listesine almadı. Almadığına göre kendince yanlış bir liste yapmıştı" şeklinde konuştu.

"ŞU ANDA HAVUZ BANA GÖRE BİR BATAKLIK"

Kulübün içinde bulunduğu durumu ekonomik bir bataklık olarak nitelendiren Metin Öztürk, "İki yıl sonra Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın ödemesi gelecek. Biz, bir anlaşma yaptık. Kredi borcumuzu ödemek yerine yine taze para aldık. Çocukken öğretilen bir havuz problemi vardır. 100 metreküp su girer, 200 metre küp su çıkarsa o zaman siz yüzmezsiniz yürümeye başlarsınız. Şu anda havuz ne yüzülecek ne yürünecek havuz değil, bana kalırsa bataklık" dedi.

"4 TANE YENİ SOSYAL TESİS YAPACAĞIZ"

Ekip olarak net projeler hayata geçireceklerini söyleyen Metin Öztürk, "Biz hem üyelerimizle hem de taraftarlarımızla ilgili net projelerimizle geliyoruz. Üyelerimizin kullanacağı tek sosyal tesis Kalamış'ta. Bizim dönemimizde Kalamış, Galatasaray Adası, Taçspor, Atlı Spor Tesisleri, şu an stadımızın olduğu yer, Kemerburgaz'daki arazi ve Florya'da toplam 7 tane sosyal tesis üyelerimize hizmet edecek. Galatasaray adamızı önümüzdeki yıl hizmete açacağız. Stadımızda 500 metre kare alanı üyelerimizin vakit geçirebileceği bir alana dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"LÜKS ARAÇLARLA GEZİP TARAFTARIN 100 LİRASINA GÖZ DİKMEK BİZİM TARZIMIZ DEĞİL"

Kulübün maddi durumu kötü olduğunda taraftardan bir beklenti içerisine girmesinin doğru olmadığını vurgulayan Metin Öztürk, "Taraftardan hep tribüne gel, koltuk al diye bekledik. Mağazalara git, ürün al. Bizden öncekiler kulübü kötü yönetti, para bitti, benden önceki hırsızdı, biz burada canla başla çalışıyoruz, bağış yap, diye bekledik. Bu kurgu ile vicdanen rahat olamazsınız. Lüks araçlarla gezip taraftarın 100 lirasına göz dikip bağış istemek bizim tarzımız değil. Şu anda hazırlattığımız bir dijital uygulama ile Galatasaray passolig sahibi olan herkes alışverişlerinde hem indirim alacaklar hem de topladıkları puanlar ile belki de tribündeki koltuklarını bedavaya alacaklar. Galatasaray'ın anlık para ihtiyacı var. Çok gerekirse 20-30 iş adamı bir araya geliriz, o parayı bağış olarak aramızda toplar ve kulübe hibe ederiz" şeklinde konuştu.

"KEMERBURGAZ'A 8 AYDA 4 TANE ANTRENMAN SAHASI YAPACAĞIZ"

Kemerburgaz arazisi için de projelerinin hazır olduğunu söyleyen Öztürk, "Kemerburgaz'a 8 ayda 4 tane antrenman sahası ve dinlenme tesisi yapacağız. Biz bunu yaptığımızda Florya boşa çıkacak. Florya, şu anda takımımızın antrenman ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Genel kurulun onayından sonra ve Kemerburgaz'ın antrenman yapılabilir hale gelmesinden sonra Florya'yı devlete vereceğiz. Oradan gelen parayla faiz yaratan borçların yaklaşık yarısından kurtulmuş olacağız. İnşaata konu alan dışında Florya'da 20 dönüm alan hala 2049'a kadar Galatasaray'ın kullanımında. İnşaattan sonra da Florya'da bayrağımız dalgalanacak, varlığımız devam edecek. Stadın isim hakkı anlaşmasını 5 yıllık yapacağız. Şu anda üç tane uluslararası firma ile görüşüyoruz. Seçildikten sonra diğer adayların önerdiği firmaları da alıp kulüp televizyonunda naklen bir ihale ile Galatasaray için en avantajlıyı seçip açıklayacağız"

"AĞIR SAĞLIK SORUNLARI OLAN BİRİSİNİN GALATASARAY'I YÖNETMESİ SAKINCALI"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları dolayısıyla sarı-kırmızılı kulüpte başkanlığı fiilen yürütmesini doğru bulmadığını dile getiren Öztürk, "Başkanın büyük bir sağlık sorunu yaşadığı ve özveri içinde olduğu aşikar. Burada birinci yanlış, başkanın özveri diye sunduğu şey Galatasaray'ı sıkıntıya sokan bir yaklaşım. Çünkü bu kadar ağır sağlık sorunları olan birisinin Galatasaray'ı yönetmesi sakıncalı. Kendi şirketinizde bunu yapmaya çalışırsınız, bunun adı özveridir ama bu kadar büyük bir camiayı yönetirken yapacağınız hatalar bu yönetim gittikten sonra da Galatasaray'ı taahhüt altına sokar. Ben başkanımızı çok seviyorum. Hiçbir saygısızlık yapmadım ve haddimi de aşmak istemiyorum" diye konuştu.

"BİZ HAZIRIZ"

Başkan olması durumunda ilk etapta 200 milyon liralık bir kasa kolaylığı yaratacaklarını söyleyen Öztürk, "240 milyon lira acil ödenecek para var deniliyor. 240 milyon lira ise biz hazırız ama benim korkum ilk 3 ay içerisinde belki de 500 milyon lira bir kaynak bulmamız gerekecek. Bizim 200 milyon liramız hazır. Görünen o ki, bizim 29 Mayıs'a kadar daha çok çalışıp burayı yüzdürebilmemiz için yeni mali kaynaklar bulmamız gerek. İnşallah şampiyon oluruz eğer olamazsak Şampiyonlar Ligi geliri de gidecek. O halde oradan doğan 300 milyon liralık boşluğu da kapatmak gerekecek. İlk 3 ayda asgari 200 milyon liraya, yakın planda ise 500 milyon liraya ihtiyaç var. Biz buna hazırız" dedi.

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