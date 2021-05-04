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Metin Öztürk, Galatasaray Kulübü başkan adaylık dosyasını divan kuruluna verdi

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, ay sonunda yapılacak seçimlerle ilgili adaylık dosyasını divan kuruluna teslim etti.

Metin Öztürk, Galatasaray Kulübü başkan adaylık dosyasını divan kuruluna verdi

Metin Öztürk, yönetim kurulu aday listesindeki üyelerle geldiği Türk Telekom Stadı'nda 44 kişilik yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu aday listelerini ve imzaları divan kurulu kıdemli başkan yardımcısı Aykutalp Derkan'a verdi.

Adaylık listesini teslim etmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Öztürk, "Yaklaşık 20 aydır hazırlanıyorduk. Kulübün özellikle ekonomik açıdan çok ciddi sorunları var. Bu, çok uzun bir hazırlık gerektiriyor. Sponsorluklar ve finansal konular, altından kalkılacak gibi değil. Biz, 44 kişilik bir ekiple ve 35 milyon Galatasaraylının dualarıyla inşallah bu işin altından kalkacağız." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 29 Mayıs'taki seçimlerin ertelenme ihtimalinin konuşulduğunun söylenmesi üzerine Öztürk, "Rakibimiz Fenerbahçe'nin seçimi 6 Haziran'da yapılacak. Koronavirüs koşullarında 1-2 hafta olabilir ama Fenerbahçe'nin seçimi haziranda yapılırken bizimki eylül veya ekim ayına aktarılırsa bu sadece kötü niyetli bir planın parçası olarak görülür." ifadelerini kullandı.

Öztürk, kulübün yakın zamanda yaklaşık 300 milyon lira ödeme yapması gerektiğini aktararak, "Bizim başlangıçta planladığımız kasa kolaylığı 100 milyon liraydı. İkinci başkanımız Abdurrahim bey, büyük bir nezaketle başkan adaylarını aradı ve 'Hazırlıksız gelip de Galatasaray'ımızı sıkıntıya sokmayın.' dedi. Biz de bunun üzerine kasa kolaylığını 200 milyona çıkardık. Şu an 280 milyon liraya ihtiyaç olduğu gözüküyor. İnşallah 29 Mayıs'a kadar onu da tamamlayacağız. Galatasaray'ımızın yüzünü gül düren işlere imza atacağız. Taraftarımız merak etmesin." şeklinde görüş belirtti.

Öztürk, sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimlerinden Türker Arslan'ın vefatı nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, Arslan ailesine ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileklerini dile getirdi.

Öztürk'ün 216 imzayla sunduğu aday yönetim kurulu listesinde Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı yer aldı. Yedek yönetim kurulu listesi ise Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara YIlmaz, Ethem Baturalp Pamukçu'dan oluştu.

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