Metin Öztürk: VAR hakemi hata yapamaz!

RAMS Park'taki müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Öztürk, herkesin şok içinde olduğunu belirterek sözlerine başladı.

Beklemedikleri bir durum olduğunun altını çizen Öztürk, "Bazıları bekliyormuş herhalde, biz ne olduğunu anlamaya çalışırken twitler atılmaya başlandı. Demek ki bildikleri varmış. Hiçbir algı, hiçbir operasyon Galatasaray'ı yolundan döndüremeyecek. Ne Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ne de ikinci başkan Metin Korkmaz bir açıklama yapmadan, suyun öbür tarafından twitler görmeye başladık. Demek ki planları, hazırlıkları vardı. Yarın tüm Avrupa ve dünya medyasında göreceğiz, Türk futbolu adına hazin bir akşam." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın kıskanıldığını vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"2 senedir şampiyon oluyoruz, üçüncü şampiyonluğumuza az kaldı. Tesisleşiyoruz, çok geride kaldılar, ne yapacaklarını bilemiyorlar, perişanlar, çaresizler. Kabul ediyorum, bu da onların kusuru. Doğru düzgün yönetim seçselerdi, doğru düzgün yönetiliyor olsalardı bu durumda kalmazlardı. Okan hocamız da söyledi, Adana'dan gelen futbolseverler var. Pankartlarını asmışlardı. Adana Demirspor'un tahtası kapalı, gencecik kardeşlerimiz canla başla oynuyorlar. Bu çocuklar yarın başka kulüplerde oynayacaklar, onların emeklerine yazık değil mi?"

"ORTA VE YAN HAKEM HATA YAPABİLİR, VAR HAKEMİ HATA YAPAMAZ"

Adana Demirspor'un hakemin penaltı kararı sebebiyle sahadan çekildiğine dikkati çeken Metin Öztürk, "Adana Demirspor ilk kez mi haksızlığa uğruyor, Galatasaray ilk kez mi haksızlığa uğruyor. 10. dakikadaki bir pozisyon sebebiyle takım sahadan çekiliyor. Her haksız penaltıdan sonra takım sahadan çekilecekse, dördüncü haftada lig biter. İnanılmaz bir kaos yaşanıyor. Murat başkan da Metin Korkmaz da konunun Galatasaray'la ilgili olmadığını, MHK'yle ilgili olduğunu söylüyor. Biz de her zaman söylüyoruz, orta hakem ve yan hakem hata yapabilir ama VAR hakemi hata yapamaz. Bir hata varsa o an olmuştur, maç devam eder. Ama fırsatçıları lanetliyorum, sezon sonunda onlara gereken cevabı vermiş olacağız. Orta hakem ve yan hakem hata yapabilir, VAR hakemi hata yapamaz. Suyun öbür tarafındaki rakibimizin yedinci sıradaki yöneticisi açıklama yapıyor, yabancı VAR istiyoruz diyor. Bugünkü VAR hakemi Türk müydü? Adana Demirspor'a, Galatasaray'a ya da diğer takımlara karşı ilk kez mi haksız karar verildi. Bir komedinin ortasındayız, herkese yazık." açıklamasında bulundu.