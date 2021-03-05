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HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçeMetin Sipahioğlu: "Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır"
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Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Metin Sipahioğlu: Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır

Fenerbahçe'nin iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Metin Sipahioğlu, gündemle ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Sipahioğlu Galatasaray'a sert sözlerle yüklendi...

Metin Sipahioğlu:

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu Trt Spor'a açıklamalarda bulundu. Sipahioğlu, "25 senedir oynanan tiyatronun adı 'Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır'dır. Fenerbahçe, 2011'den beri sadece 1 kez şampiyon olmuştur ve 7 yıldır şampiyonluğu yoktur. Bu tablo varken hala utanmadan adalet adalet diye çığırtkanlık yapıyorlar." diye konuştu.

Sipahioğlu'nun konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz kulüp olarak taraftarlarımız tarafından eleştirilsek de bizim bir çizgimiz var. Biz böyle yaptıkça zeytinyağı gibi üste çıkan ve algı yapan açıklamalar geliyor"

"YANGINAN MAL KAÇIRIR GİBİ..."

"Ülkemizi tırnak içinde 'kirli' gündemlerle meşgul etmek istemiyoruz ama Fenerbahçe'yi hedef alan demeçler oldu. Penaltının yangından mal kaçırır gibi iptal edilmesi belki dünya rekoru oldu. Büyük resmi göstermek istiyoruz."

"3 Temmuz 2011'de kahpe örgütün yaptığı saldırıdan sonra en büyük kumpası gördü Fenerbahçe. Bundan sonra hangi takımın zirveden dibe geldiği ve hangi takımın dipten zirveye çıktığı ortada."

"BU TİYATRONUN TEK ADI..."

"Bu sezon başından beri 'Rıdvan Dilmen Sezonu' algısı yaptılar. Serdar Tatlı'yı MHK'ya bizim getirdiğimiz algısını yaptılar. 'Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır' bu tiyatronun tek adıdır."

"25 senedir oynanan tiyatronun adı 'Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır'dır. Fenerbahçe, 2011'den beri sadece 1 kez şampiyon olmuştur ve 7 yıldır şampiyonluğu yoktur. Bu tablo varken hala utanmadan adalet adalet diye çığırtkanlık yapıyorlar."

"4 DAKİKA 17 SANİYELİK İNCELEME"

"Beşiktaş, her kelimesine imza atılacak bir açıklama yaptı ama keşke Kadıköy'deki Beşiktaş maçı öncesinde hakem için 'Fenerbahçe Başkanı'nın şirketinde çalışıyor' algısı yapmasaydı da bu açıklamaları anlam bulsaydı."

"4 dakika 17 saniye bizim golümüz incelendi! Dün akşam gri denecek pozisyonu tek açıdan değerlendiriyorlar ve 9 saniyede yangından mal kaçırır gibi iptal ediyorlar ve sonra iyi niyet bekliyorlar. Fenerbahçe nasıl iyi niyet göstersin?"

"PFDK, dirsek atan bir oyuncuya (Mustafa Muhammed) sadece 1 maç ceza veriyor. Bunu veriyorsa, Türk futbolu sadece bağırma, çağırma ve algılarla yönetiliyordur."

"TÜRKİYE DE GÖRSÜN..."

"2012 yılında playoff finalinde yapacağımız maçta rakibimizin sahaya çıkabilmesi için, stoperleri ve teknik direktörlerinin cezaları ertelendi ve sahaya çıktılar. Biz bunları gördük. Türkiye de görsün, farkında olsun."

"Hakem hataları olmasa, şu anda liderlik koltuğunda Fenerbahçe olurdu. Her maça final olarak odaklanacağız ve adım adım zafere yürüyeceğiz. Son 13 hafta kenetlenelim, bu yapıya karşı tek şansımız kenetlenerek mücadele etmek."

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