Cenaze namazında, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı ve Eski UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yanı sıra, Türel'in ailesi ile yakınları hazır bulundu. Türel'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazı öncesi açıklamada bulunan isimlerden Şenes Erzik, Metin Türel'in Türk futboluna büyük hizmetleri olduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonunu özerk olarak ilk kurduklarında, Metin Türel, Tamer Güney ve Özkan Sümer'den bir ekip oluşturduklarını aktaran Erzik, "Bu isimlerle çalışma şansına kavuştum. Türk futbolu çok yardımlarını gördü. Kalbi çok temiz bir insandı. Çok duygusal yönleri vardı. Kimse de hakkında bir şikayette bulunmamıştır. Bambaşka bir karakteri vardı, yüreği genişti ve sevecendi. Kendisini çok severdik. Allah gani gani rahmet eylesin." diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Metin Türel'in, Gündüz Tekin Onay ve Candan Tarhan gibi önemli teknik adamlardan olduğunu belirterek, "Türk futbolunun başı sağ olsun. Metin Türel, hepimizin hocasıydı. Türk futbolunda ve bizlerde çok emeği var. İyi bir Galatasaraylı, eğitici ve antrenördü. Her şeyden önce de iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Kendisiyle son zamanlarda telefonla da olsa görüşüyordum. Hem naif hem de iyi bir insandı." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Türel'in teknik direktörlükle ilgili başlattığı yolculuğu devam ettirmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirerek, "Hocaların hocasıydı. Benim de hocamdı. Milli formayı Metin ağabey ile giymeye başladım. Üzerimizde büyük hakkı var. Hayatımız boyunca bize gösterdiklerinden ötürü hakkımızı helal ediyoruz. İnşallah o da bize hakkını helal etmiştir." şeklinde görüş belirtti.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türel'in kariyerinde çok önemli bir yer tuttuğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Futbolculuk ve antrenörlük yaşamımda devamlı dokunuşu olan bir büyüğümüzdü. 80'li yılların başında Vefaspor'un genç takımında altyapının koordinatörüydü. Sonra iletişimimiz devam etti. 2000 senesinde Süper Lig'de İstanbulspor'da yardımcılığını yaptım. Hem futbola başlamamda hem de antrenörlüğümde önemli katkılar sağladı. Yaşamımın her safhasının içinde bulundu. Bize kazandırdığı önemli değerler var. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır diliyorum."

Teknik direktör Rıza Çalımbay ise Türk futbolunun önemli bir değerini kaybettiğini anlatarak, "Hepimizin başı sağ olsun. Metin hocanın bendeki yeri çok farklı. Beni A takıma alan ilk teknik adamdı. Onun verdiği öğütlerle yolumuza devam ettik. Sayesinde çok iyi yerlere geldik. Çok büyük bir değeri kaybettik. Her yönüyle mükemmel bir insandı. Herkese bir şeyler öğretmeye çalıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Futbola kaleci olarak başlayan ve Galatasaray ile A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Metin Türel, teknik direktörlük kariyerinde de birçok takımda görev aldı.

Teknik direktör olarak 1977-1978'de A Milli Futbol Takımı, 2002-2003'te de A2 Milli Takımı'nı çalıştıran Türel, Beşiktaş ile Trabzonspor'da da görev aldı. Türel, son olarak 2004-2005 sezonunda Antalyaspor'da görev yaptı.

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