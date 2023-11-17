Metin Uca kimdir, vefat mı etti, son durumu nedir? Metin Uca kaç yaşında ve hastalığı neydi?
Türk televizyon tarihinin en ünlü sunucularından biri olan Metin Uca, geçtiğimiz geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Bugün taburcu edilmesi beklenen Uca ile ilgili son dakika gelişmeleri söz konusu. İşte, Metin Uca'nın son durumu hakkında detaylar...
Metin Uca'dan acı haber... 62 yaşındaki sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı Metin Uca, hayatını kaybetti. Ajanslara son dakika olarak düşen haber, büyük bir üzüntü yarattı. Geçtiğimiz hafta Kocaeli'de geçirdiği kaza sonrası yoğun bakıma alınan Uca'nın vefatını menejeri Kübra Kalem Baykara duyurdu...
METİN UCA HAYATINI KAYBETTİ...
DHA'nın haberine göre; Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü sunucu Metin Uca hayatını kaybetti.
Ünlü televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Uca'nın 01.30 sıralarında hayatını kaybetti.
METİN UCA'NIN HAYATI
Metin Uca 13 Kasım 1961, İstanbul'da doğmuştur. sunucu, yazar, seslendirme sanatçısıdır.
Babası Hakkârili annesi Bilecikli olan; kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra televizyon kuruluşlarında kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı.
1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programları ve "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı. Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme çalışmaları yapan sanatçı, 2004 yılından bu yana bir kitap üzerinde çalışıyor. 2010'da Star TV'de yayınlanan "Passaparola" adlı programın sunuculuğunu yapmıştır.
Eserleri
Her Tuzluğum Var Diyene Hıyarla Yetişemedim, 2004, Epsilon Yayınları,
Yes Yerine Orrayt Demek Caiz midir Hocam?, 2006, Epsilon Yayınları,
Tüh, 2007, Doğan Kitap