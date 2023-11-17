Haberler Magazin METİN UCA neden öldü, hastalığı neydi? Metin Uca kimdir, ölüm sebebi nedir ve kaç yaşındaydı?

Metin Uca kimdir, vefat sebebi nedir? Metin Uca kaç yaşındaydı ve hastalığı neydi? Türk televizyon tarihinin en ünlü sunucularından biri olan Metin Uca, geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Bugün taburcu edilmesi beklenen Metin Uca ile ilgili gece saatlerinde üzücü haber geldi ve Uca'nın yaşamını yitirdiği açıklandı... Habertürk Giriş: 17.11.2023 - 04:04 Güncelleme: 17.11.2023 - 04:04 facebook

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Metin Uca'dan acı haber... 62 yaşındaki sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı Metin Uca, hayatını kaybetti. Ajanslara son dakika olarak düşen haber, büyük bir üzüntü yarattı. Geçtiğimiz hafta Kocaeli'de geçirdiği kaza sonrası yoğun bakıma alınan Uca'nın vefatını menejeri Kübra Kalem Baykara duyurdu...

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METİN UCA HAYATINI KAYBETTİ...



DHA'nın haberine göre; Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü sunucu Metin Uca hayatını kaybetti.



Ünlü televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Uca'nın 01.30 sıralarında hayatını kaybetti.