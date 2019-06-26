Metin Yıldız, sevgilisi Gözde Kayra ile birlikte yer aldıkları fotoğrafın altına şu notu düştü; "Yıldızları takip etmeyi bırakma nedenim; yıldızımı bulmuş olmamdandır. Seni sevmekle meşgulüm. İyi ki doğdun aşkım, iyi ki varsın."
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