Metro İstanbul'dan tramvay seferleri açıklaması
Metro İstanbul, Galata Köprüsü'nde 1 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek yürüyüş nedeniyle bazı seferlerde değişikliğe gidildiğini bildirdi
Giriş: 31.12.2023 - 23:01 Güncelleme: 31.12.2023 - 23:01
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1 Ocak Pazartesi Galata Köprüsü'nde gerçekleşecek yürüyüş nedeniyle saat 06.00'dan 12.00'ye kadar seferlerin T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Sultanahmet-Bağcılar, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda ise Küçükpazar-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılacağını duyurdu.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.