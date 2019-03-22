Metro çalışma saatleri 2019

Metro, büyükşehirlerde ve metropollerde yoğun trafiğe karşı çözüm olarak bulunmuş, şehirdeki yerleşim birimlerini yer altından demiryolu ile bağlayan toplu ulaşım araçlarıdır.

Dünyada Londra, Tokyo, New York gibi önemli metropollerde toplu ulaşım, yüksek oranda metro ile sağlanıyor. Ülkemizde de nüfus bakımından en kalabalık 5 il olan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da metro bulunmaktadır.

METRO ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye'nin metropollerinde hizmet veren metroların 2019 yılı itibarıyla çalışma saatleri şöyle:

İstanbul metrosu: 06.00-00.00,

Ankara metrosu: 06.00-01.00,

İzmir metrosu: 06.00-00.20,

Adana metrosu: 06.04-23.04

Bursa metrosu: 06.00-00.09