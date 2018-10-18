Metro
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Metro, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kurtköy'e uzatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı Raylı Sistem Metro Hattı'nın 5,3 kilometre uzatılmasına ilişkin imar planı değişikliğini onayladı

18.10.2018 - 13:44 | Güncelleme:  AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğü hazırladığı raporlar, İstanbul Ulaşım Ana Planı'nda belirtilen "motorlu araç trafiğinin azaltılması, toplu taşıma altyapısının iyileştirilmesi ve ulaşım talebinin özel araçlardan toplu taşıma araçlarına yöneltilmesi genel hedefiyle ile tutarlı, kentin bütününde yaşanabilir bir çevrenin yaratılması" amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı ve Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı Raylı Sistem Metro Hattı'na ilişkin daha önce hazırlanan nazım imar planlarının değiştirilmesini teklif etti.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün teklifi, Ulaşım Trafik ile İmar ve Bayındırlık komisyonlarında olumlu değerlendirildi. Büyükşehir Belediye Meclisi, "Raylı Toplu Taşıma Hattı", "Raylı Toplu Taşıma İstasyonu, "İstasyonu Koruma Alan Sınırı" ve "Raylı Toplu Taşıma İstasyonu Yerüstü Yapı Alanı" gibi eklentilerle yeniden düzenlenmesi istenen imar değişikliği teklifini yerinde gördü.

BİTTİĞİNDE ÖNEMLİ İŞLEV GÖRECEK

Belediye Meclisi, Pendik-Kaynarca'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidecek metro hattının, buradan da Kurtköy Kavşağı'ndaki Viaport isimli alışveriş merkezi ve arkasındaki konutlara kadar uzatılmasını sağlayacak imar planı değişikliğini oy birliğiyle kabul etti.

Meclisten geçen plan raporuna göre, Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı Metro Hattı ileride önemli bir işlev görecek. Pendik-Kaynarca ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında motorlu araç trafiği azaltılacak, ulaşım talebi özel araçlar yerine toplu ulaşım araçlarına yönlendirilecek. Bunun için de toplu taşıma altyapısı iyileştirilmiş olacak. İnşaat aşamasında olan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı raylı sistemin devamı niteliğini taşıyacak.

Yapılacak metro hattı, planlanan Sultanbeyli-Kurtköy metrosu ile inşaat aşamasında olan Çekmeköy-Sultanbeyli metrosuyla entegre olacak. Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı'nın Kurtköy'de kesiştiği, alanda hızlı tren istasyonu yapılması durumunda; Marmaray-Sabiha Gökçen Havalimanı-hızlı tren hatları birbirine entegre edilecek. Kentin kuzey bölgesinde doğu-batı yönünde ve kuzey-güney yönünde havalimanı ile bağlantıları güçlenecek. Böylelikle hızlı trenin geçtiği diğer illerden gelen yolcuların havalimanına erişimi ve Kadıköy-Kartal-Kaynarca Metrosu'nu kullanan kişilerin hızlı trene bağlantısı sağlanacak.

KOMİSYON BAŞKANI BİLGİ VERDİ

Meclis üyelerine bilgi veren Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, Viaport'un arkasında yer alan konutlarda ikamet eden insanlara hizmet vermesi için uzatma kararı alındığını ve gerekli imar planı değişikliklerinin yapıldığını söyledi.

Yeter, şu bilgileri verdi;

"Söz konusu husus Pendik-Kaynarca Metro Hattı'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'na, oradan da Kurtköy Kavşağı'na kadar uzatılmasıdır. Havaalanına gelen metro hattı, 5,3 kilometre uzatılacak. Ondan sonra Viaport'un hemen yanında bulunan ve triyaj alanı olarak kullanılan bir yer var. Yani Pendik-Kaynarca Metro Hattı'nın tüm araçları depolanması ve bakımının burada yapılması planlanıyor. Dolayısıyla bu salt 5 kilometrelik bir uzatmadan ibaret değil. Hattın uzatılması ve beraberinde orada deponun oluşturulması."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER