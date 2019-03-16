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Metro ve otobüslerde kaydedildi!

Giriş: 27.06.2018 - 11:28 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Kimi acayip kostümlerle boy gösteriyor, kimi ise soğan bile doğruyor! İşte toplu taşımalarda kayıt alınan ilginç insanlar...

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    Bazen ilginç davranışları, bazen de giyimiyle herkesin dikkatini çeken bu insanlar, diğer yolcular tarafından böyle görüntülendi.

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    Örneğin metro istasyonunda kaydedilen bu görüntüde küçük bir çocuğun yolculara duygusal konularda parayla tavsiye verdiği görülüyor. 

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    Yağmurdan korunmak için kendince çözüm üreten kadın ise bu şekilde kayıt altına alındı. 

  • 4Metro ve otobüslerde kaydedilen en komik fotoğraflar
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     İşte toplu taşıma araçlarından kameraya yansıyan ilginç kareler...

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