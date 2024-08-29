Metrobüs kazasının 1 dakika öncesi ortaya çıktı

Sabah saatlerinde meydana gelen metrobüs kazasının 1 dk öncesine ait görüntüler ortaya çıktı. O görüntülere göre yolda çalışma olduğu için metrobüs yolundaki beyaz aracın arkasındaki kısım kapalı ve metrobüslere de E5’e çıkış açılmış. Sadece 1 dk önce oradan geçen metrobüsler de öyle yapmış. Fakat kaza yapan sürücü artık dalgınlıktan mı başka bir nedenle mi bilinmez çıkışı fark etmemiş ve kazaya neden olmuş.