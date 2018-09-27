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Metrobüs sörfçüleri tehlikeli şovu bu kez yarım kaldı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün inşa halindeki kulesine tırmanarak 350 metrede özçekim yapması ve metrobüsün üstünde sörf gerçekleştirmesiyle tanınan Pavel Smirnov, bu kez tramvayın üstünde çıkarak sörf yapmak istedi. Sürücülere ve devamında güvenlik görevlilerine yakalanan genç bu kez baltayı taşa vurdu.

27.09.2018 - 10:55 | Güncelleme: İHA

Türkiye'nin 3. Boğaz köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşa halindeki kulesine tırmanarak "350 metre" yükseklikte özçekim yapmasıyla tanıdığı parkur sporcusu Pavel Smirnov, bu kez yine kendisini gibi olan arkadaşı Jack Kahyaoğlu ile beraber metrobüsün üstünde 12 durak giderek sörf yapmıştı. Bu çılgın hareketlerini kaydederek canlarını tehlikeye atan gençler o anları bir de sosyal medyada yayınlamıştı. Görüntülerin medyada geniş yer bulmasının ardından gençler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Ekipleri Amirliği görevlileri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

TRAMVAYIN ÜSTÜNDE BALTAYI TAŞA VURDU 

Smirnov bu kez de yabancı uyruklu arkadaşı Spark ile birlikte daha tehlikeli bir şov için harekete geçti. Akşam saatlerinde Kabataş-Bağcılar seferini yapacak olan tramvayın Fındıklı durağına gelen gençler gizlice içeriye girdi. Tırmanarak durağın üstüne çıkan gençler, bir süre tramvayın gelmesini bekledi. Yolcu almak için durağa gelen tramvayın üstüne atlayan gençler, buldukları bir boşluğa saklanarak sörf yapmak istedi. Ancak gençleri bu kez cadde üzerindeki sürücülere fark ederek korna basmaya başladı.



“ELEKTRİK VAR ORADA ÇARPILACAKSIN" 

Yoğun korna sesinin ardından gençlerin yerini belli eden sürücülerin uyarısı üzerine duraktaki güvenlik görevlileri gençlere inmelerini söyledi. Vatandaşlar ise, “Elektrik var orada çarpılacaksınız” diyerek gençleri uyardı. Ancak tramvayın da hareket etmemesi üzerine baltayı taşa vuran gençler, atlayarak kaçtıktan sonra izlerini kaybettirdi. Smirnov yarım kalan bu tehlikeli şovunu sosyal medyadan yayınladı.

 

 

 

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 48 dakika önce
    cahillik
  • Misafir 53 dakika önce
    aptallığin zirvesi bu olsa gerek.La olum millet akıl üleşirken siz nerdeydiniz.
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