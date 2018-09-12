11 kişi yaralanmış, çok sayıda araç zarar görmüştü

Habertürk Muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre; metrobüste 23 Eylül 2016 günü Acıbadem durağında şoföre şemsiyeyle saldırıp 11 kişinin yaralanması, birçok aracın da zarar görmesine neden olan yolcu Murat Akbulut'un olaydan 2 yıl sonra yargılanmasına devam edildi. Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Murat Akbulut ve metrobüs şoförü Recai Türkoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı şikayetçiler katıldı.



ŞOFÖR "KEYFİMİN KAHYASI MISIN" DEDİ



Kazada yaralanan Ömür İlbaş o anları anlattı. Olay günü Anadolu yakasına gitmek için Zincirlikuyu'dan metrobüse bindiğini kaydeden İlbaş, metrobüs şoförünün aracı hızlı kullandığını söyledi. Aracın durduğu esnada sanığın "kapı" diye seslendiğini söyleyen İlbaş, metrobüs şoförünün cevap olarak "açarım açmam, keyfimin kahyası mısın" diyerek küfrettiğini belirtti.

İfadesinde devamla olayı anlatan İlbaş, "Metrobüs şoförü adeta aracı şaha kaldırır gibi tekrar hareket etti. Şoför küfürlü konuşunca sanık da tepki gösterdi ve öne doğru ilerledi. Sanık daha şemsiyeyi kaldırmadan metrobüs şoförü ayağa kalktı ve birbirlerine girdiler. Şemsiyeyle vurduğunu görmedim. O sırada metrobüs hareket halindeydi. Birden tıkırtılar gelmeye başladı. Metrobüs bariyerlere çarpıyordu. Sallanan insanlar gördüm" dedi.Duruşma diğer şikayetçilerin dinlenmesi için ertelendi.

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