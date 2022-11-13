Metrobüste yaşanan iğrenç olayı anlattı!

Metrobüste kadınlara tacizde bulunan Arif Ş.'yi fark ederek müdahalede bulunan Hakan Demirci, o anları DHA muhabirine anlattı. Kamu kurumunda görev yaptığını ve akşam mesaiden çıktıktan sonra Cevizlibağ'dan metrobüse bindiğini belirten Hakan Demirci, gördükleri karşısında kayıtsız kalamadığını söyledi.

"Baktım kadının yanında bir adam var. Adamın etrafında kalabalık da yoktu. Ama kadınla bir teması var. Yerimizi değiştirmek istedim, adam hemen yönünü değiştirdi. Onun yan tarafında başı dönük başörtülü bir kadın vardı, ona doğru gitti. O kadın da uzaklaştı. Döndü, arka tarafında yabancı uyruklu bir kadın vardı. Onu taciz etti. Bunu görünce o anda adamı ensesinden tuttum.

Metrobüste bir kadının kendisine doğru yaklaştığını ifade eden Hakan Demirci, yaşanan iğrenç olayla ilgili şunları söyledi:

ÜÇ KADINA DA AYNI ŞEKİLDE TACİZDE BULUNDU

Arif Ş. tutuklandı.

Emniyet güçlerine teslim etmek için 'Gel buraya' dedim. Yabancı uyruklu kadın da 'Ne yapıyorsun?' tarzında bir şey dedi. Yanımdaki kadın da 'Evet bana da temasta bulundu' dedi. İnsanlar adama vurmaya çalıştı. Ben onu metrobüsten indirip gelen emniyet güçlerine teslim ettim.

Bir yolcunun çektiği ve yayınlanan haberlerin altına tacizci olduğunu nereden anladığıma dair yorumlar yazmışlar. Adam kadınların etrafında dönüyordu. Üç kadına da aynı şekilde tacizde bulundu. Arkadaşlar gözünüz açık olsun. Yolculuklar sırasında araçlarda emniyet gücü yok, müdahale edip gereğini yapmak gerek. 2 kadın da şikâyet etti.

GÖZÜNÜ KAPATMAMIŞ BİR VATANDAŞA RAST GELDİ

Gözünü kapatmamış bir vatandaşa rastladı. Toplu taşımada kadınlarla mesafeyi korumak gerek. Kadınlara temas ettiniz mi bu tacizdir. Başka açıklaması yok. Adam da kabul etti. 'Ben iyi bir adamım' dedi. Özür diledi. Buna katılmıyorum" şeklinde konuştu.