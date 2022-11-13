Metrobüste yaşanan iğrenç olayı anlattı!

İstanbul'da, metrobüste tacize müdahale eden Hakan Demirci, "Gözünü kapatmamış bir vatandaşa rastladı" dedi.
Olay, geçen cuma günü saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi Üniversite Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Beylikdüzü yönüne giden metrobüste bulunan Arif Ş., H.K. ve P.U.O. adlı kadınlara tacizde bulundu. Yolcuların tepki gösterdiği Arif Ş., polise teslim edildi. Küçükçekmece Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan Arif Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAYITSIZ KALAMADIĞINI SÖYLEDİ
Metrobüste kadınlara tacizde bulunan Arif Ş.'yi fark ederek müdahalede bulunan Hakan Demirci, o anları DHA muhabirine anlattı. Kamu kurumunda görev yaptığını ve akşam mesaiden çıktıktan sonra Cevizlibağ'dan metrobüse bindiğini belirten Hakan Demirci, gördükleri karşısında kayıtsız kalamadığını söyledi.
"BUNU GÖRÜNCE O ANDA ENSESİNDEN TUTTUM"
Metrobüste bir kadının kendisine doğru yaklaştığını ifade eden Hakan Demirci, yaşanan iğrenç olayla ilgili şunları söyledi:
"Baktım kadının yanında bir adam var. Adamın etrafında kalabalık da yoktu. Ama kadınla bir teması var. Yerimizi değiştirmek istedim, adam hemen yönünü değiştirdi. Onun yan tarafında başı dönük başörtülü bir kadın vardı, ona doğru gitti. O kadın da uzaklaştı. Döndü, arka tarafında yabancı uyruklu bir kadın vardı. Onu taciz etti. Bunu görünce o anda adamı ensesinden tuttum.
ÜÇ KADINA DA AYNI ŞEKİLDE TACİZDE BULUNDU
Emniyet güçlerine teslim etmek için 'Gel buraya' dedim. Yabancı uyruklu kadın da 'Ne yapıyorsun?' tarzında bir şey dedi. Yanımdaki kadın da 'Evet bana da temasta bulundu' dedi. İnsanlar adama vurmaya çalıştı. Ben onu metrobüsten indirip gelen emniyet güçlerine teslim ettim.
Bir yolcunun çektiği ve yayınlanan haberlerin altına tacizci olduğunu nereden anladığıma dair yorumlar yazmışlar. Adam kadınların etrafında dönüyordu. Üç kadına da aynı şekilde tacizde bulundu. Arkadaşlar gözünüz açık olsun. Yolculuklar sırasında araçlarda emniyet gücü yok, müdahale edip gereğini yapmak gerek. 2 kadın da şikâyet etti.
GÖZÜNÜ KAPATMAMIŞ BİR VATANDAŞA RAST GELDİ
Gözünü kapatmamış bir vatandaşa rastladı. Toplu taşımada kadınlarla mesafeyi korumak gerek. Kadınlara temas ettiniz mi bu tacizdir. Başka açıklaması yok. Adam da kabul etti. 'Ben iyi bir adamım' dedi. Özür diledi. Buna katılmıyorum" şeklinde konuştu.
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